Музей-заповедник «Горки Ленинские» представил программу Всероссийской акции «Ночь музеев»

16 мая Государственный исторический музей‐заповедник «Горки Ленинские» присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году главная тема мероприятия — «Родное». Для посетителей подготовили необычные экскурсии, квесты, лекции и мастер‐классы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Одним из ярких новшеств станет экскурсия «Катаем в Горках» — путешествие по территории музея‐заповедника на электрокарах. Первыми пассажирами станут победители розыгрыша билетов в рамках акции. Маршрут охватит ключевые локации: НКЦ «Музей В. И. Ленина», аллею Монументальной пропаганды, хозяйственный комплекс, центральную часть усадьбы Горки, музей «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле». Поездка будет сопровождаться рассказом экскурсовода через радиогид — гости смогут узнать интересные факты о каждом объекте, не теряя общей картины и не отставая от группы.

Для ценителей музыки и поэзии в розарии усадьбы пройдет вечер «Музыка души». Дуэт Николая Иванилова и Ринаты Юсуповой представит изысканную программу на гитаре и домре. В репертуаре — танцевальная музыка разных эпох и стран: произведения У. Кузнецова, С. Рахманинова, С. Руднева, Г. Форе, С. Цинцадзе, В. Монтии и других композиторов.

Любителям истории предложат музейную прогулку «Гуляем в Горках». Пешеходный маршрут раскроет связь времен — от эпохи Ивана Грозного до последних дней СССР. Гости смогут выбрать один из двух вариантов: короткий или длинный маршрут по всей территории заповедника. Экскурсия также будет сопровождаться радиогидом, что позволит каждому участнику в комфортном темпе погрузиться в прошлое.

Особое место в программе займет тематическая экскурсия «Из купчих в дворянки. Светская дама Зинаида Морозова». Гости узнают не только о том, как купеческая дочь обрела дворянский статус, но и о сложных переплетениях семейных судеб, которые оставили след в истории России.

Весь день в вишневом саду усадьбы будет работать крафт‐маркет искусства под открытым небом. Посетители смогут приобрести авторские изделия ручной работы и картины современных художников.

Изюминкой сезона станет «Киносад» — единственный в регионе кинотеатр под открытым небом, расположенный на лужайке Французского парка усадьбы Горки. Историческая, особо охраняемая мемориальная зона превратится в уютное пространство для кинопросмотра.

Вход на все мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 0+. Больше информации — на официальном сайте музея‐заповедника.

