На дорогах шести округов Московской области провели ремонт ограждений за неделю
В Подмосковье за неделю отремонтировали дорожные ограждения в шести округах
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Подмосковье за неделю отремонтировали дорожные ограждения в шести округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в Пушкинском и Ленинском округах, Подольске, Красногорске, Ступине, Домодедове.
К примеру, в Пушкинском отремонтировали ограждения в Студенческом проезде Ивантеевки, в Подольске — на Симферопольской улице Климовска, в Домодедове — в селе Ям, в Красногорске — на Пятницком шоссе пгт Отрадное.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства Рогачевского моста в Дмитрове.