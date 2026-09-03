На дорогах шести округов Московской области провели ремонт ограждений за неделю

В Подмосковье за неделю отремонтировали дорожные ограждения в шести округах

Официально

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]

В Подмосковье за неделю отремонтировали дорожные ограждения в шести округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Пушкинском и Ленинском округах, Подольске, Красногорске, Ступине, Домодедове.

К примеру, в Пушкинском отремонтировали ограждения в Студенческом проезде Ивантеевки, в Подольске — на Симферопольской улице Климовска, в Домодедове — в селе Ям, в Красногорске — на Пятницком шоссе пгт Отрадное.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства Рогачевского моста в Дмитрове.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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