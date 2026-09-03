В Рузском округе объявили конкурс на капремонт котельной

В Рузском округе объявили конкурс на капитальный ремонт котельной, работы начнутся после определения подрядчика. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что конкурс пройдет в электронной форме. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о его проведении. Специалистам предстоит провести работы, связанные с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением капремонта объекта теплоснабжения и поставкой оборудования.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета области и округа. Их планируют завершить в 2027 году.

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