В Подмосковье завершилось обустройство шумовых полос на региональной дорожной сети
Шумовые полосы обустроили на 32 региональных дорогах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Подмосковье завершилось обустройство шумовых полос на региональных дорогах. Всего на участки нанесли 63 комплекта полос, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По словам главы ведомства Марата Сибатулина, работы провели на 32 дорогах в 22 округах. Шумовые полосы обустроили перед пешеходными переходами, перекрестками, опасными участками и вблизи населенных пунктов.
«Работы общим объемом более 888 кв. метров выполнили из белого холодного термопластика — такой цвет разметки обеспечивает хорошую видимость полос на дороге в различных условиях освещенности», — отметил министр.
Наибольший объем работ выполнили в Одинцове, Дмитрове, Клину, Волоколамске, Орехово-Зуеве, Коломне, Богородском, Ступине и Ленинском.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства Рогачевского моста в Дмитрове.