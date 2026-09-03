Около 190 тыс. человек воспользовались земельными услугами в Подмосковье с начала года
С января земельными услугами воспользовались почти 190 тыс. жителей Подмосковья
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала 2026 года услугами Министерства имущественных отношений Московской области воспользовались более 189,8 тыс. человек. Заявки были поданы на региональном портале госуслуг.
В числе самых востребованных услуг региона за восемь месяцев — предварительное согласование участков, перераспределение земель и предоставление земли в аренду или собственность без торгов. Таких заявлений было подано 47 тыс., более 38,5 тыс. и почти 21 тыс. соответственно.
Министерство внедряет ИИ-сервисы. К примеру, в августе в онлайн-услугу по выдаче разрешений на использование земли был интегрирован модуль «Градостроительная проработка земельного участка 2.0».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность максимального внедрения ИИ-проектов в регионе.