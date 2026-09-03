Экс-участница Comedy Woman Сысоева и блогер Коля Безопасность отметили восемь месяцев отношений новой фотосессией

42-летняя бывшая участница Comedy Woman Надежда Сысоева и 26-летний блогер Коля Безопасность (настоящее имя — Николай Гололобов) отпраздновали восемь месяцев отношений, сообщил «Леди.Mail». По этому случаю пара устроила совместную фотосессию, которую актриса опубликовала в своем аккаунте.

На снимках влюбленные предстали в гармоничных образах: Надежда в бежевом свитере, черной мини-юбке и бордовом плаще, а Николай — в темных брюках, кожаной куртке и светлом свитере. Их образы дополнили парные бейсболки. На кадрах также появился их общий пес.

«Сегодня нашей паре 8 месяцев. Коля традиционно приготовил мне сюрприз… Его я покажу позже, а пока наслаждайтесь нашей первой семейной фотосессией», — написала Сысоева.

Поклонники оценили новую публикацию, однако не обошлось без критики. Разница в возрасте между Надеждой и Николаем составляет 16 лет, и некоторые комментаторы язвительно замечают, что вместе они выглядят как «мама с сыном».

Сама Надежда неоднократно жестко отвечала недоброжелателям на хейт. Она также признавалась, что ее привлекает в молодом избраннике отсутствие «багажа» в виде бывших жен и детей. Актриса не скрывает желания родить от Николая ребенка.

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