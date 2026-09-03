Резиденты ОЭЗ Подмосковья достигли выручки почти в ₽88 млрд
Выручка резидентов ОЭЗ Подмосковья составила почти ₽88 млрд
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
По итогам первого полугодия 2026 года совокупная выручка компаний-резидентов особых экономических зон Подмосковья достигла 87,5 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В числе лидеров — ОЭЗ „Дубна“ с показателем в 49,8 млрд рублей и ОЭЗ „Исток“, где он составил 21,4 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
С начала деятельности резидентов на территории ОЭЗ общий показатель выручки превысил 835 млрд рублей.
Напомним, что найти площадку для реализации инвестиционного проекта, в том числе на территории особых экономических зон, можно на инвестиционной карте региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.