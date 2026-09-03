Подмосковные борцы завоевали медали в финале Спартакиады учащихся по вольной борьбе

Подмосковные спортсмены завоевали три медали — золотую, серебряную и бронзовую — в финальном этапе соревнований по вольной борьбе в рамках XIII летней Спартакиады учащихся России среди юношей и девушек, который прошел с 31 августа по 2 сентября во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Дарья Гурина (Егорьевск) одержала победу в весовой категории до 33 кг, Анна Ендерова (Домодедово) — заняла второе место в весе до 62 кг. Бронзовым призером в весе до 70 кг стала Наталья Рачилина (Егорьевск).

Участниками турнира стали 97 юношей и 85 девушек из 44 регионов Российской Федерации, торжественную церемонию открытия провели заместитель директора по спортивной работе спортивного резерва России Марина Шурлаева, директор СШОР по единоборствам области, президент федерации спортивной борьбы области Армен Григорян, генеральный директор ДС «Борисоглебский» Ольга Гончаренко и главный судья соревнований Асламбек Дудулаев. Соревнования организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

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