«Депрессия многолика»: как распознать проблему, если человек кажется абсолютно нормальным

Депрессия проявляется по-разному. Иногда человек не в силах подняться с постели, а иногда продолжает работать, шутить и даже выглядеть счастливым. Поэтому внешняя активность не говорит об отсутствии болезни. Родственникам важно не воспринимать депрессию как лень или слабость характера, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Медицинский психолог Елабужской центральной районной больницы Анастасия Ракова отмечает, что депрессия часто маскируется под симптомы, которые не связывают с психическим расстройством. Близким не стоит пытаться лечить человека или подбирать идеальную мотивацию. Попытки «вытащить» его прогулками или развлечениями только усиливают ощущение непонимания.

«Депрессия многолика. Часто она скрывается под масками: постоянная усталость, раздражительность, проблемы со сном, боли в спине или головная боль, потеря интереса к тому, что раньше радовало. Человек может ходить на работу и улыбаться, но внутри чувствовать опустошение», — говорит специалист Ракова.

Психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт Михаил Козлов считает, что главная помощь со стороны близких проще и сложнее одновременно. Не всегда нужно находить решение или заставлять мыслить позитивно. Гораздо важнее просто быть рядом, признавать состояние и помогать обратиться за профессиональной помощью.

«То, что человеку с депрессивным состоянием часто нужно, — это человеческая поддержка и валидация чувств. Ты страдаешь, тебе плохо. И я вижу, что ты страдаешь, что тебе плохо. Давай мы будем это как-то лечить. Давай я буду тебе помогать. Это не формат „соберись, тряпка“ или „у меня мама десятерых родила, и вообще вон какая женщина“», — говорит психолог Козлов.

Ранее ученые назвали привычку, которая ведет к тревоге и депрессии.