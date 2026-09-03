Компании — резиденты особых экономических зон Подмосковья с начала 2026 года сэкономили на налогах более ₽1,7 млрд. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Подмосковье для резидентов ОЭЗ действует льготный налоговый режим, который позволяет компенсировать затраты на запуск предприятия в среднем почти на 30%.

В общей сложности за все время работы ОЭЗ Подмосковья экономия резидентов составила более ₽25,7 млрд.

«Налоговые преференции предполагают временное обнуление налогов на землю, транспорт, имущество, а также налога на прибыль в части, зачисляемой в региональный бюджет», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.