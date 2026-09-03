В Дмитрове снесли аварийный жилой дом

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В Дмитрове на улице Правонабережной ликвидировали аварийный жилой дом № 14, построенный в 1961 году, площадь двухэтажного здания составляла около 270 кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Постройку признали аварийной из-за морального и физического износа строительных конструкций, после этого в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены граждане из 14 жилых помещений.

Строение включили в перечень для ликвидации, работы уже провели, участок расчистили от строительного мусора. Администрация округа определит порядок использования освободившейся территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.