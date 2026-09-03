Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами в финале Спартакиады учащихся по айкидо

Подмосковные спортсмены завоевали две медали — золотую и бронзовую — в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по айкидо, который прошел с 28 по 31 августа в Раменском. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Варвара Чмиль (Реутов) одержала победу в дисциплине «комплекс-техника» в возрастной группе «девушки». Андрей Комаров (Реутов) оказался бронзовым призером в той же дисциплине в возрастной группе «юноши».

Участниками состязаний стали 79 спортсменов из 21 субъекта Российской Федерации, Подмосковье представляли шесть айкидоистов. Турнир провели в рамках государственной программы «Спорт России».

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