Отборочный этап состоится с 13 по 29 ноября, заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги сезона будут объявлены в мае — июне 2027 года.

В прошлом сезоне от Подмосковья участие приняли более 2,7 тыс. студентов. Из них 43 человека получили дипломы.

В новом сезоне появились новые направления — «Инновационное предпринимательство», «Организация работы с молодежью», «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений». Также были расширены направления «Авиастроение и разработка беспилотных воздушных систем», «Педагогика образования» и «Эффективные энергетические системы».

Регистрация и подробная информация доступны здесь.