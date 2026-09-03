Студентов Подмосковья пригласили поучаствовать в олимпиаде «Я — профессионал»
Молодежь Подмосковья может принять участие в олимпиаде «Я — профессионал»
Фото: [«Россия — страна возможностей»]
Студентов Подмосковья пригласили поучаствовать в новом сезоне всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Это проект Президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Отборочный этап состоится с 13 по 29 ноября, заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги сезона будут объявлены в мае — июне 2027 года.
В прошлом сезоне от Подмосковья участие приняли более 2,7 тыс. студентов. Из них 43 человека получили дипломы.
В новом сезоне появились новые направления — «Инновационное предпринимательство», «Организация работы с молодежью», «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений». Также были расширены направления «Авиастроение и разработка беспилотных воздушных систем», «Педагогика образования» и «Эффективные энергетические системы».
Регистрация и подробная информация доступны здесь.