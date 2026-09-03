Жители Подмосковья стали реже записываться на очные приемы после телемедицинских консультаций

Эффективность телемедицинских консультаций выросла в Подмосковье

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]

Жители Подмосковья стали реже записываться на очные приемы к врачам после телемедицинских консультаций. По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина, это говорит об эффективности дистанционного формата.

«Это показывает эффективность дистанционного формата: на онлайн-приеме пациент получает необходимую консультацию, рекомендации или корректировку лечения без необходимости дополнительно приходить в поликлинику. При этом, если врач видит необходимость в очном осмотре, пациента обязательно приглашают на прием», — сказал он.

Забелин отметил, что число очных посещений врачей после телемедицинских консультаций в регионе снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков региона с профессиональным праздником.

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