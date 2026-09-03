Жители Подмосковья стали реже записываться на очные приемы после телемедицинских консультаций
Эффективность телемедицинских консультаций выросла в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Жители Подмосковья стали реже записываться на очные приемы к врачам после телемедицинских консультаций. По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина, это говорит об эффективности дистанционного формата.
«Это показывает эффективность дистанционного формата: на онлайн-приеме пациент получает необходимую консультацию, рекомендации или корректировку лечения без необходимости дополнительно приходить в поликлинику. При этом, если врач видит необходимость в очном осмотре, пациента обязательно приглашают на прием», — сказал он.
Забелин отметил, что число очных посещений врачей после телемедицинских консультаций в регионе снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков региона с профессиональным праздником.