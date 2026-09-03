«Он вычеркнул бывших жен из жизни»: друг Юрия Антонова рассказал, как тот относится к экс-возлюбленным

81-летний народный артист РФ Юрий Антонов вычеркнул всех бывших жен из своей жизни, потому что обижен на них. Об этом KP.RU рассказал его близкий друг, российский поэт Владимир Ильичев.

По его словам, после тяжелых расставаний Юрий Михайлович намеренно закрыл эту страницу, и сейчас брак ему совершенно неинтересен.

При этом, отметил Ильичев, Антонов мало кому открывает сердце и мало кому доверяет, однако это не значит, что он полностью отказался от общения с женщинами. Напротив, он любит проводить время с красивыми дамами, может сходить с девушкой в кино и ведет себя как настоящий рыцарь.

«Постоянной девушки Юрия Михайловича я вам не назову, потому что многие дамы готовы пойти с ним на свидание», — сказал Ильичев.

Сам Антонов редко комментирует свою частную жизнь, предпочитая сосредотачиваться на творчестве. Его поклонники могут только гадать, что происходит в душе легендарного исполнителя, но одно ясно: путь к его сердцу закрыт для всех, кто мог бы претендовать на место рядом с ним.

Ранее сообщалось, что Федор Бондарчук и Виктория Исакова подкрепили слухи о романе.