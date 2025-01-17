На объектах железнодорожной инфраструктуры Подмосковья за год обустроят 3 км ограждений

Порядка трех километров ограждений планируется построить вдоль железной дороги в Подмосковье в этом году, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что больше всего ограждений появится на объектах железнодорожной инфраструктуры Богородского округа, а также Люберец и Щелково.

Установка ограждений позволит ликвидировать на станциях более 250 «опасных троп» и сократить, таким образом, число травм и смертей на путях: около половины смертельных случаев на железной дороге происходит по причине несанкционированных переходов.