На платформе «Цифровой регион» появился личный кабинет для ИТ-бизнеса

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили о запуске нового раздела на портале «Цифровой регион». Это личный кабинет бизнеса.

Через личный кабинет компании могут представить свои разработки в сфере ИТ и ИИ в формате информационных карточек. Материалы будут сформированы в единый каталог цифровых продуктов. Потенциальные заказчики смогут выбирать инструменты для реализации проектов, а бизнес — видеть запросы госорганизаций.

Для регистрации компании нужно указать ИНН, наименование организации, данные ответственного лица и адрес электронной почты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.

Актуально
Подмосковье
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области