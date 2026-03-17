На платформе «Цифровой регион» появился личный кабинет для ИТ-бизнеса
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили о запуске нового раздела на портале «Цифровой регион». Это личный кабинет бизнеса.
Через личный кабинет компании могут представить свои разработки в сфере ИТ и ИИ в формате информационных карточек. Материалы будут сформированы в единый каталог цифровых продуктов. Потенциальные заказчики смогут выбирать инструменты для реализации проектов, а бизнес — видеть запросы госорганизаций.
Для регистрации компании нужно указать ИНН, наименование организации, данные ответственного лица и адрес электронной почты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.