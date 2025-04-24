На региональной дорожной сети Подмосковья построят более 60 км тротуаров

В Подмосковье на региональной дорожной сети в 2025 году построят свыше 60 км тротуаров. О плане работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы будут проводиться по нацпроекту в 20 подмосковных округах. Новые тротуары появятся вдоль 70 дорожных участков.

Больше всего тротуаров построят в Серпухове и Раменском. В этих округах обустроят 19 тротуаров протяженностью 18 км и 15 тротуаров протяженностью 17 км соответственно.

Завершить все строительные работы планируется осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту дорог. По его словам, работы проведут на 1,5 тыс. участков.