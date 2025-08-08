На региональных дорогах Подмосковья установили 57 км ограждений
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье установили 57 км новых ограждений. Работы были проведены на 222 участках региональной дорожной сети, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В частности, установили 28 км тросовых ограждений, 27 км металлических и 2 км пешеходных.
«Это позволит снизить вероятность ДТП — встречных столкновений, выездов за пределы проезжей части и наездов на пешеходов», — отметил руководитель министерства Марат Сибатулин.
Министр добавил, что до конца этого года в области планируется установить еще около 10 км ограждений.
