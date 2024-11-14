На сайте госуслуг Подмосковья с начала года подали 1,2 тыс заявок на регистрацию социальных предприятий

На портале госуслуг региона с начала года было подано более 1,2 тысячи заявок на регистрацию социальных предприятий, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна в разделе «Бизнесу» с весны 2022 года. С этого времени ей воспользовались свыше 2,7 тысячи раз.

Чтобы подать заявку на включение предприятия в реестр социальных, необходимо пройти на сайте авторизацию и заполнить онлайн-форму заявления. Решение поступит в личный кабинет.

Статус социального предприятия позволяет получать дополнительную поддержку от властей — гранты, льготные кредиты, помощь в продвижении продукции.