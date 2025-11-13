На заводе в Дубне прошла экскурсия для участников СВО

В Дубне прошла экскурсия на предприятие «Авиапром» для участников специальной военной операции. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гостям рассказал о производстве частей летательных и космических аппаратов, современных технологиях и корпоративной культуре компании.

Также военнослужащие пообщались с сотрудниками предприятия и узнали о доступных вакансиях.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Волоколамск встретился с семьей участника СВО.