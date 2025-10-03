На заводе в Лобне провели экскурсию для участников СВО
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Лобня]
В Лобне на заводе строительного фарфора провели экскурсию для участников СВО. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Экскурсия прошла на заводе «Стройфарфор» в рамках программы «Промышленный туризм». Ее участникам рассказали о производстве, представили работу цехов и готовую продукцию.
Инициатива о проведении экскурсий на производствах для участников СВО в рамках проекта АСИ «Открытая промышленность» поступила от правительства Подмосковья. Предприятия региона ее поддержали.
