На заводе в Лобне провели экскурсию для участников СВО

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Лобня ]

В Лобне на заводе строительного фарфора провели экскурсию для участников СВО. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экскурсия прошла на заводе «Стройфарфор» в рамках программы «Промышленный туризм». Ее участникам рассказали о производстве, представили работу цехов и готовую продукцию.

Инициатива о проведении экскурсий на производствах для участников СВО в рамках проекта АСИ «Открытая промышленность» поступила от правительства Подмосковья. Предприятия региона ее поддержали.

