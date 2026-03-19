Нарушителей правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья оштрафовали на 8,8 млн рублей
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала 2026 года за нарушения в лесах выписали штрафы более чем на 8,8 млн рублей. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Сейчас сотрудники лесной охраны уделяют особое внимание сходу снежного покрова. Именно в этот период значительно возрастает риск возникновения природных пожаров.
«Основными причинами возгораний остаются неконтролируемый пал сухой травы и неосторожное обращение с огнем», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к весеннему паводку.