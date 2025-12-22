Несколько компаний объявили о готовности начать производство промышленных роботов в Подмосковье

Подмосковье подписало четыре предварительных соглашения о запуске новых производств промышленных роботов с компаниями в рамках новой программы поддержки. Об этом рассказала сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Первый объект – площадью 30 тыс. кв. м – практически уже зарезервирован. Подписано предварительное соглашение с четырьмя компаниями, занимающимися производством роботов», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компании разместят производства на арендованных площадях в одном из государственных индустриальных парков (ГИП), которые запускаются в регионе. По словам зампреда, условия аренды предполагают льготный период на 2,5 года за 1 рубль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.