Ногинская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств нападения собаки на 86-летнюю местную жительницу

Ногинская городская прокуратура ведет проверку обстоятельств инцидента, в ходе которого пострадала 86‐летняя жительница Электроуглей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в мае текущего года на территории садового товарищества в городе Электроугли Московской области. По предварительным данным, на пожилую женщину напала собака породы немецкая овчарка. В результате нападения пенсионерка получила травмы.

Следственный отдел по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Прокуратура провела проверку законности принятого решения и подтвердила его обоснованность. Однако в соответствии с требованиями уголовно‐процессуального законодательства о подследственности материалы дела были изъяты из производства СК и переданы в территориальное следственное управление МВД — именно этот орган уполномочен вести расследование по данному типу правонарушений.

Ногинская городская прокуратура не снимает ситуацию с контроля: надзорное ведомство продолжает отслеживать ход и результаты расследования уголовного дела.

