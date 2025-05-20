Новая группа призывников из Подольска отправилась на службу в армию

17 молодых людей из Подольска в возрасте от 18 до 30 лет пополнили ряды Вооруженных сил России в рамках весеннего призыва. Всего до 15 июля планируется призвать 341 подольчанина, из которых 156 уже получили повестки, а 49 приступили к выполнению воинского долга.

Все призывники прошли медицинское освидетельствование и были признаны годными к службе. После торжественных проводов с участием родных и друзей новобранцы отправились на областной сборный пункт в Балашихе, где их распределят по родам войск.

Срочники не направляются в зону СВО или на новые территории.

«Я считаю военных настоящими героями нашего времени. Для меня армия — это не просто служба, а школа жизни, которая учит дисциплине, ответственности и взаимовыручке. После дембеля планирую связать свою судьбу с военным делом», — поделился один из новобранцев Руслан Морозов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов спецоперации в регионе.