Новогоднее представление провели для детей сотрудников областного онкодиспансера

«Праздник завершился общей фотографией у елки — памятью о том дне, когда чудо стало реальностью благодаря общим усилиям. Пусть наступающий год принесет всем здоровье, счастье и множество новых ярких моментов», — пожелал председатель первичной профсоюзной организации учреждения Борис Скибенко.