Новогоднее представление провели для детей сотрудников областного онкодиспансера
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Новогоднее представление провели для детей сотрудников Московского областного онкологического диспансера, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Мероприятие было организовано при поддержке первичной профсоюзной организации медучреждения. Оно объединило семьи сотрудников и помогло детям и взрослым почувствовать атмосферу грядущего праздника.
«Праздник завершился общей фотографией у елки — памятью о том дне, когда чудо стало реальностью благодаря общим усилиям. Пусть наступающий год принесет всем здоровье, счастье и множество новых ярких моментов», — пожелал председатель первичной профсоюзной организации учреждения Борис Скибенко.