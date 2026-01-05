Новогоднюю программу в парке Талалихина в Подольске за четыре дня посетили более 6 тыс. человек

Новогоднюю программу в парке имени Виктора Талалихина в Подольске за четыре дня посетили более 6 тыс. человек. Для жителей организовали хороводы у главной елки, подвижные игры, танцы и конкурсы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что этой зимой в регионе проведут более 1 тыс. мероприятий.

В Подольске в рамках акции «Новогодний мандарин» волонтеры раздали целый мешок фруктов. Также работала самоварная станция, где можно было попробовать горячий травяной чай.

На местном катке провели мастер-класс от бронзового призера чемпионата мира по хоккею с шайбой Романа Любимова. В резиденции Деда Мороза проходили русские зимние забавы и творческие активности.

«Присоединяйтесь к нашему "НеобыЧАЙному" фестивалю 5 января. Гостей ждут выступления народных коллективов, ярмарка мастеров, конкурсы и представления, посвященные чайным традициям. Начало в 13:00», — пригласил жителей глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил всех посетить зимние катки в парках области.