Губернатор Подмосковья: 14 пешеходных зон благоустроят в регионе в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье будут благоустроены 14 пешеходных зон. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году мы благоустроим в Подмосковье 14 пешеходных зон. В числе обновленных мест — Центральная площадь в Хотьково, бульвар вдоль Центральной улицы и зона у ДК "Октябрь" в Дубне, которые мы открыли в прошлом месяце», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в Хотьково упор был сделан на культурные традиции города. Так, площадь была украшена узорами кудринской резьбы. Также были установлены стенды с информацией о местных промыслах.

По словам губернатора, во вторник планируется открыть площадь Карла Маркса в Талдоме. На территории обустроили фонтан и зоны для отдыха. В сентябре откроется обновленная Каштановая аллея в Коломне, а в ноябре — улица Папивина в Клину. Также к ноябрю завершат работы на Советской улице в Кашире.

Кроме того, в числе пешеходных зон, которые будут благоустроены в текущем году: сквер 60-летия Победы в Егорьевске; сквер им. Громцева в Дзержинском; сквер им. Пушкина в Подольске; Яблоневый сквер в Красногорске; площадь в Павловском Посаде; пешеходный маршрут от Фонтанной площади в Богородском округе; пешеходные зоны в р. п. Некрасовский в Дмитрове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству лесопарковых территорий.