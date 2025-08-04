Губернатор Подмосковья: 14 пешеходных зон благоустроят в регионе в 2025 году
Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве пешеходных зон в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В 2025 году в Подмосковье будут благоустроены 14 пешеходных зон. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В этом году мы благоустроим в Подмосковье 14 пешеходных зон. В числе обновленных мест — Центральная площадь в Хотьково, бульвар вдоль Центральной улицы и зона у ДК "Октябрь" в Дубне, которые мы открыли в прошлом месяце», — рассказал губернатор.
Он отметил, что в Хотьково упор был сделан на культурные традиции города. Так, площадь была украшена узорами кудринской резьбы. Также были установлены стенды с информацией о местных промыслах.
По словам губернатора, во вторник планируется открыть площадь Карла Маркса в Талдоме. На территории обустроили фонтан и зоны для отдыха. В сентябре откроется обновленная Каштановая аллея в Коломне, а в ноябре — улица Папивина в Клину. Также к ноябрю завершат работы на Советской улице в Кашире.
Кроме того, в числе пешеходных зон, которые будут благоустроены в текущем году: сквер 60-летия Победы в Егорьевске; сквер им. Громцева в Дзержинском; сквер им. Пушкина в Подольске; Яблоневый сквер в Красногорске; площадь в Павловском Посаде; пешеходный маршрут от Фонтанной площади в Богородском округе; пешеходные зоны в р. п. Некрасовский в Дмитрове.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству лесопарковых территорий.