Новую поликлинику на 540 посещений в смену строят в Люберцах

Строительство новой поликлиники продолжается на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в Люберцах, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Учреждение площадью более шести тысяч квадратных метров рассчитано на 540 посещений в смену. В нем обустроят пост скорой помощи на две бригады и аптечный пункт.

На четырех этажах здания разместятся регистратура, зона ожидания, прививочный кабинет, кабинет забора анализов, кабинеты узких специалистов, женская консультация, диагностические блоки.

Ранее на территории ЖК построили два детсада на 720 мест и две школы на две тысячи учеников. Сейчас строятся еще одна школа и новый детсад.