Жители Подмосковья подали более 600 заявок на установление тарифов в сфере водоснабжения

В Подмосковье электронной услугой по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения воспользовались более 600 раз, ее можно найти на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Тарифы и нормативы», ее могут получить индивидуальные предприниматели и юридические лица. Она позволяет подать заявление на установление тарифов для организаций, в отношении которых ранее осуществлялось или не осуществлялось регулирование, а также на пересмотр ранее установленных тарифов. Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать соответствующую цель обращения, заполнить онлайн-форму и приложить запрашиваемые документы. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы и выявит некорректно загруженные файлы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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