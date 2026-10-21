В ЖК «Ильинские луга» в Красногорске возведут поликлинику на 400 посещений в смену

В жилом квартале «Ильинские луга» в Красногорске к омпания ПИК возводит современную поликлинику на 400 посещений в смену, на объекте продолжается монтаж оконных конструкций и прокладка внутренних сетей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение будет осуществлять комплексный медицинский уход и оказывать медицинскую помощь как взрослым, так и детям. Для пациентов обустроят вестибюль с игровой зоной, оборудованный для колясок, консультативно-врачебное отделение, процедурные, кабинеты функциональной диагностики, рентгенодиагностические и флюорографические помещения, физиотерапевтические кабинеты, а также стоматологический блок.

В проекте уже возведены 28 жилых домов, школа, четыре детских сада, на территории квартала есть широкий зеленый пешеходный бульвар, открыт ПлейХаб «Гравити» — современное игровое пространство с космической тематикой, холмами, зонами для игр и отдыха жителей всех возрастов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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