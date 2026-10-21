Ратаковски подтвердила отношения с 45-летним режиссером Гаврасом

35-летняя модель Эмили Ратаковски перестала скрывать свои отношения с режиссером Роменом Гаврасом, сообщает «Кино.Mail». Модель опубликовала в социальных сетях фотографию со светского вечера.

На снимке Эмили позирует рядом с избранником, который обнимает ее за талию. Для выхода Ратаковски выбрала красное платье в пол с глубоким вырезом. Гаврас, в свою очередь, был в классическом черном костюме.

Фото: [ соцсети ]

Отношения Эмили и Ромена официально подтвердились в феврале 2026 года. Тогда пара перестала скрывать чувства. А в сентябре их заметили на прогулке в Риме.

Напомним, что ранее Эмили была замужем за продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. В 2021 году у них родился сын Сильвестр. В 2022 году модель подала на развод. Причиной стали сообщения об изменах супруга.

Ромену 45 лет. Он является сыном известного режиссера Коста-Гавраса. Мужчина снимает фильмы и музыкальные клипы. До отношений с Ратаковски он встречался с певицами Дуа Липой и Ритой Орой.

Ранее актриса Ана де Армас подтвердила роман с музыкантом Бето Монтенегро.