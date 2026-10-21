Ратаковски подтвердила отношения с 45-летним режиссером Гаврасом

kino.mail: Эмили Ратаковски показала фото с режиссером Роменом Гаврасом

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

35-летняя модель Эмили Ратаковски перестала скрывать свои отношения с режиссером Роменом Гаврасом, сообщает «Кино.Mail». Модель опубликовала в социальных сетях фотографию со светского вечера.

На снимке Эмили позирует рядом с избранником, который обнимает ее за талию. Для выхода Ратаковски выбрала красное платье в пол с глубоким вырезом. Гаврас, в свою очередь, был в классическом черном костюме.

Фото: [соцсети]

Отношения Эмили и Ромена официально подтвердились в феврале 2026 года. Тогда пара перестала скрывать чувства. А в сентябре их заметили на прогулке в Риме.

Напомним, что ранее Эмили была замужем за продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. В 2021 году у них родился сын Сильвестр. В 2022 году модель подала на развод. Причиной стали сообщения об изменах супруга.

Ромену 45 лет. Он является сыном известного режиссера Коста-Гавраса. Мужчина снимает фильмы и музыкальные клипы. До отношений с Ратаковски он встречался с певицами Дуа Липой и Ритой Орой.

Ранее актриса Ана де Армас подтвердила роман с музыкантом Бето Монтенегро.

Актуально

Читайте также

Не стало звезды «Спасенных звонком» Денниса Хаскинса

Не стало звезды «Спасенных звонком» Денниса Хаскинса

Модель Хейли Бибер подогрела слухи о второй беременности

Модель Хейли Бибер подогрела слухи о второй беременности

Настя Ивлеева выбрала Карелию для осеннего отдыха с мужем

Настя Ивлеева выбрала Карелию для осеннего отдыха с мужем

Сын новой возлюбленной 35-летнего Никиты Преснякова начал называть его папой

Сын новой возлюбленной 35-летнего Никиты Преснякова начал называть его папой

Свадьба под вопросом: из соцсетей Плаксиной пропали фотографии с 22-летним женихом

Свадьба под вопросом: из соцсетей Плаксиной пропали фотографии с 22-летним женихом

Мать Соседова едва не стала жертвой мошенников после смерти сына

Мать Соседова едва не стала жертвой мошенников после смерти сына

Оксана Самойлова сделала заявление о новом возлюбленном

Оксана Самойлова сделала заявление о новом возлюбленном

40-летняя звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Осипова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

40-летняя звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Осипова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

Поклонники удивились, увидев Топалова в новом образе

Поклонники удивились, увидев Топалова в новом образе

Стало известно о госпитализации дочери Аркадия Райкина

Стало известно о госпитализации дочери Аркадия Райкина

Юра Борисов может вновь стать номинантом на премию «Оскар»

Юра Борисов может вновь стать номинантом на премию «Оскар»

Стало известно, во сколько обошелся отдых Бледанс в Таиланде

Стало известно, во сколько обошелся отдых Бледанс в Таиланде

Добавьте mosregtoday.ru в избранное