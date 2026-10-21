В подмосковных лесах убрали почти 5 тыс. аварийных деревьев

С начала 2026 года в рамках государственного задания в лесах Подмосковья убрали более 4,8 тыс. из 6,1 тыс. запланированных аварийных деревьев, работы идут с опережением графика. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Основная часть работ выполнена специалистами филиалов ГАУ МО «Мособллес», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Наибольший объем работ среди филиалов ГАУ МО «Мособллес» провели в Истринском, Подольском, Волоколамском и Сергиево-Посадском. Для установления аварийности дерева проводится его обследование, по результатам составляется акт, который утверждается уполномоченным органом. Решение о проведении рубки принимается по результатам обследования, проведенного, в том числе по обращениям через Единый центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт Мособлкомлеса.

Дерево срубают в случае, если оно расположено не далее, чем в 100 м от населенного пункта, имеет структурные изъяны или опасный наклон.

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