В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке

Официально

Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]

До конца рабочей недели, 23 октября, на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +11-13 градусов, ночью – -1...+7. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.

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