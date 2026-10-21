Почти 60 команд примут участие в новом сезоне Ночной хоккейной лиги в Подмосковье

В Сергиевом Посаде на Ледовой арене имени С.В. Федорова прошло открытие нового сезона Ночной хоккейной лиги Московской области – Регионального чемпионата XVI Всероссийского фестиваля среди любительских команд, в сезоне 2026/2027 соревнованиях принимают участие 56 команд, в составах которых выступают более 1,3 тыс. хоккеистов-любителей от 18 лет и старше. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В минувшие выходные прошли первые матчи в дивизионе «Лига Надежды» в четырех конференциях «Север», «Юг», «Восток» и «Запад» выступает 40 команд. Еще девять коллективов соревнуются в дивизионе «Лига Мечты», к участию в котором допущены не только игроки-любители, но и воспитанники хоккейных школ. Семь команд насчитывает дивизион «Любитель 50+». Соревнования проведут в два этапа, в ходе первого организуют региональные чемпионаты в субъектах Российской Федерации, включая Московскую область. На втором этапе, в мае 2027 года, победители региональных турниров в каждом дивизионе встретятся на Фестивале хоккея в Сочи.

Ночную лигу основали в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Региональный чемпионат Московской области проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.