«Я очень склонна к полноте»: экс-солистка группы «Мираж» Овсиенко рассказала о фигуре

VOICE: Овсиенко призналась, что склонна к полноте, но не ограничивает себя в еде

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

59-летняя бывшая солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко откровенно рассказала о своей фигуре, личной жизни и отношениях, передает VOICE. Певица призналась, что склонна к полноте.

Татьяна вспомнила, что, когда она приехала в Москву, ее вес составлял 56 килограммов. Чтобы стать ведущей вокалисткой группы «Мираж», ей пришлось похудеть. Руководители дали ей на подготовку два-три месяца.

«Я очень склонна к полноте. Когда приехала в Москву, я весила 56 кг. Я была такая хохлушечка, пышечка», — отметила артистка.

При этом Татьяна не ограничивает себя в еде — лишь старается есть умеренно. Она также заявила, что не делала хирургических операций и с уважением относится к своему возрасту.

Личная жизнь певицы складывалась непросто. Татьяна была замужем за продюсером Владимиром Дубовицким. В 1999 году пара усыновила мальчика по имени Игорь: тогда ему было около трех лет. Сейчас Игорь живет в Америке, женат и воспитывает ребенка. Овсиенко развелась с Дубовицким в 2007 году после 17 лет брака.

Позже она познакомилась с Александром Меркуловым, у которого было криминальное прошлое. Певица ждала возлюбленного из тюрьмы — его освободили в 2017 году. Меркулов сделал Овсиенко предложение, но пара так и не поженилась. Недавно они расстались после 17 лет отношений. Для певицы это стало болезненным испытанием.

Ранее 54-летняя звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала фото до и после похудения.

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