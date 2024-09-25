Новые контейнеры для сжатых пластиковых бутылок выпустили в Подмосковье

Новые контейнеры для сбора сжатых пластиковых бутылок выпустили в Подмосковье, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Боксы были созданы специально для реализации проекта «Сожми и закрути ПЭТ». Регоператор Чеховского кластера сможет использовать их для проведения экоакций. Первая из них прошла сегодня в Серпухове.

Как отметили в министерстве, сжатие бутылок перед утилизацией делает тару удобнее для хранения, перевозки и обработки. Также это позволяет сократить число выездов мусоровозов.