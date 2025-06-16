Новые реанимобили поступили в перинатальные центры Подмосковья

В перинатальные центры Подмосковья поставили четыре новых реанимобиля, предназначенные для неонатологической службы, они представляют собой отделения для новорожденных с возможностью оказания высокотехнологичной медицинской помощи вне стационара. Их закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в стране. Перинатальные центры региона оказывают медицинскую помощь третьего, самого высокого уровня. Их специалисты выезжают в разные округа Подмосковья для спасения недоношенных детей», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Новые реанимобили получили областной, Видновский и Коломенский перинатальные центры, а также областной центр охраны материнства и детства, на их закупку направили более 104 млн рублей. С их помощью бригады будут оказывать экстренную помощь пациентам на месте. Новорожденных детей с тяжелыми патологиями смогут транспортировать в перинатальные центры.

Анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Видновского перинатального центра Анита Кайсина отметила, что реанимобиль оборудован кувезом, аппаратом искусственной вентиляции легких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.