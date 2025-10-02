Новый детский сад на 200 мест начали строить в Лобне

В Лобне начали строить новый детский сад на 200 мест. Объект планируется сдать в 2027 году, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Садик построят на улице Комиссара Агапова на месте снесенного аварийного здания дошкольного учреждения. Работы проведут за счет бюджета в рамках госпрограммы.

Подрядчик уже завершил демонтаж старого корпуса и приступает к общестроительным работам. В планах — построить здание площадью 1,8 тыс. кв. м.

