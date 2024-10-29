Новый детский сад в ЖК «Квартал Строгино» построен уже на треть

Степень строительной готовности нового детского сада, который возводится на территории жилого квартала «Квартал Строгино», составляет уже 32%. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Площадь объекта составит более четырех тысяч квадратных метров. Уже завершено строительство монолитного каркаса здания. Сейчас строители укладывают стены и перегородки. В течение месяца начнутся работы по укладке инженерных систем.

Учреждение рассчитано на триста мест. В нем обустроят двенадцать групповых со спальнями, буфетом, раздевалкой и санузлом. Также в садике появятся пищеблок, физкультурный и актовый залы, кабинет логопеда и психолога, помещения для творческих занятий.

На прилегающей территории обустроят индивидуальные площадки для каждой группы и спортивные площадки.