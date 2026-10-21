Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк раскритиковала американскую киноиндустрию за требования к внешности женщин
Marie Claire: звезда «Игры престолов» Кларк жестко прошлась по киноиндустрии
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39-летняя звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк выступила с критикой американской киноиндустрии.
В интервью журналу Marie Claire британская актриса заявила, что индустрия предъявляет слишком строгие требования к внешности женщин. По ее мнению, попытки соответствовать недостижимым идеалам красоты вредны.
«Вы хотите, чтобы у нас у всех были одинаковые лица и тела? Мы люди, мы будем меняться», — заявила Кларк.
Кроме того, Эмилия затронула тему съемок откровенных сцен. Она отметила, что актерам часто не хватает заботы и поддержки со стороны команды. По ее словам, проблема не в злоупотреблении властью, а в недостатке внимания к людям на площадке. Кларк считает, что индустрия должна меняться и становиться более человечной.
Ранее голливудский актер Майкл Дуглас подвергся критике после слов о «непобейби».