Беспорядки, охватившие Францию, могут стать катализатором смены власти в стране — к такому выводу пришел политолог Илья Гращенков. По его мнению, на волне усталости от эпохи Эммануэля Макрона к власти придет лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен. Однако, как отмечает эксперт, это вовсе не означает, что Париж развернется в сторону Москвы.

Гращенков в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» опирается на свежие данные опроса Cluster17 для Le Point, проведенного 14–15 октября. Ле Пен набирает 31% в первом туре — серьезный задел. Для сравнения: у Жана-Люка Меланшона — 18%, у Эдуара Филиппа — 17%, у Рафаэля Глюксманна — 11%, а у Бруно Ретайо и Давида Лиснара — по 7%. На фоне погромов и общего раздражения избирателей от курса Макрона такие цифры выглядят как приговор действующей власти.

Политолог напомнил: еще лет десять назад победу французских националистов в Москве чуть ли не ждали, рассчитывая на дружественный Париж. Ле Пен тогда выступала за пересмотр отношений с Россией и критиковала санкции. Но реальность оказалась сложнее. По словам Гращенкова, европейские правые вовсе не являются единым пророссийским лагерем.

В качестве наглядного примера он приводит Италию. Джорджа Мелони пришла к власти во главе правой коалиции в 2022 году, но Рим не стал союзником Москвы — напротив, усилил поддержку Украины и одобрил санкции ЕС. Ожидания и реальность, как это часто бывает, разошлись.

Эксперт поясняет: европейский национализм в первую очередь означает защиту собственных интересов, а они далеко не всегда совпадают с российскими. Придя к власти, политики вынуждены учитывать обязательства перед ЕС, НАТО, финансовыми рынками и собственным госаппаратом. Так что даже если Ле Пен окажется в Елисейском дворце, ждать резкого разворота в сторону Москвы не стоит — система обязательств никуда не денется.