В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о готовности сдать территории

Депутат Новиков потребовал пояснений после слов Зеленского о территориях

Политика

России стоит с осторожностью относиться к заявлению Владимира Зеленского о готовности сдать четверть территорий Украины ради мирного соглашения. Об этом сообщает«Абзац».

В эфире Fox News Зеленский заявил, что Украина согласна заморозить конфликт по линии фронта, лишившись тем самым 25% территорий. По его словам, это реальный способ положить конец войне.

Новиков отметил: Зеленский, как и некоторые другие политики, не всегда последователен. Сегодня он может сказать одно, а завтра — другое. Поэтому стоит дождаться более внятных комментариев и понять, что именно он имеет в виду.

Ранее стало известно, что российские войска начали применять новые маршруты для ударов «Геранями» по Украине.

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