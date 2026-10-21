В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о готовности сдать территории

России стоит с осторожностью относиться к заявлению Владимира Зеленского о готовности сдать четверть территорий Украины ради мирного соглашения. Об этом сообщает «Абзац».

В эфире Fox News Зеленский заявил, что Украина согласна заморозить конфликт по линии фронта, лишившись тем самым 25% территорий. По его словам, это реальный способ положить конец войне.

Новиков отметил: Зеленский, как и некоторые другие политики, не всегда последователен. Сегодня он может сказать одно, а завтра — другое. Поэтому стоит дождаться более внятных комментариев и понять, что именно он имеет в виду.

Ранее стало известно, что российские войска начали применять новые маршруты для ударов «Геранями» по Украине.