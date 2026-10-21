Положение Украины значительно ухудшится, если в Киеве не примут решений для выхода на мирное урегулирование. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если Киев не сделает это сейчас и не примет необходимых решений, то через какое-то время ситуация станет еще хуже. Многое зависит от самой Украины. Песков также отметил, что президент России Владимир Путин поддерживает мирное урегулирование конфликта.

Таким образом, Кремль дает понять: время работает против Киева. И чем дольше он будет тянуть, тем сложнее будет договориться.

Ранее стало известно, что российские войска начали применять новые маршруты для ударов «Геранями» по Украине.