Подмосковная тяжелоатлетка Врагова стала призером на первенстве Европы в Дурресе
Подмосковная тяжелоатлетка Врагова стала призером на первенстве Европы
Фото: [ФТАР]
Подмосковная спортсменка Софья Врагова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Богородский г. о., п. Старая Купавна) стала бронзовым призером на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок, которое прошло с 12 по 19 октября в Дурресе (Албания). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Она выступила в весовой категории свыше 86 кг. В упражнении «толчок» она подняла 130 кг и завоевала бронзовую медаль. В общей сложности участниками состязаний стали около 400 тяжелоатлетов из 38 стран. Врагова до этого завоевывала титул чемпионки России среди юниорок и становилась победительницей юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.