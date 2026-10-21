В Истре взяли на контроль дело подростка о поджоге АЗС по указанию «телефонных» мошенников

Истринская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных в отношении несовершеннолетней местной жительницы по факту поджога автозаправочных станций (по ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также в отношении неустановленных лиц, склонивших ее к совершению преступления (по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июле 2026 года злоумышленники вступили в контакт с 16-летней школьницей через мессенджер. Они познакомились в тематическом чате, где договорились о прогулке. После этого девочка отправила новой знакомой геолокацию станции метро для встречи. Следом с аккаунта собеседницы пришло видеосообщение от военнослужащего ВСУ, подросток удалила переписку и заблокировала аккаунт.

Вскоре с ней связались мошенники под видом сотрудников ФСБ и налоговой службы. Они заявили, что она подозревается в незаконной передаче данных и в отношении нее возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать уголовной ответственности, они призвали девочку провести видеообход собственной квартиры на предмет наличия ценностей, а затем потребовали совершить диверсию — поджог автозаправочных станций.

Подросток приобрела в магазине легковоспламеняющуюся жидкость, вызвала такси и проследовала к двум АЗС в Истре. Там она облила жидкостью заправочные пистолеты и совершила их поджог, после чего скрылась. Вскоре ее задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.