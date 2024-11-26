Новый склад стройматериалов появится в Ногинске в следующем году

В Ногинске приступили к строительству склада стройматериалов и складской техники, застройщиком и техническим заказчиком выступает компания «БСМ-ЛОГИСТИК», специализирующаяся на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании будет один этаж, его площадь составит около пяти тысяч квадратных метров. Его оснастят современными системами хранения и управления запасами. Это даст будущим арендаторам возможность оптимизировать процессы логистики и повысить эффективность работы. Завершить строительство планируют в 2025 году, склад войдет в состав комплекса зданий компании «Нортекс».

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