Новый выезд из деревни Юрлово построят в Химках

В Химках продолжаются работы по строительству нового выезда из деревни Юрлово, строительная готовность объекта достигла 67%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Рабочие выполняют устройство велодорожек и пешеходной зоны, возводят подстилающий слой оснований из песка и щебня, а также устанавливают бортовой камень. Кроме того, на объекте продолжаются работы по возведению надземного пешеходного перехода, устройству дорожного полотна по основному ходу движения и не только.

Выезд позволит соединить Пятницкого шоссе с его будущим дублером, улучшить транспортную доступность ближайших жилых районов и организовать проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок. Открыть движение по новому выезду планируется в конце 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.