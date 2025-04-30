Обновленный корпус стоматологической клиники откроют в Подольске

В Подольске в конце весны откроют обновленный корпус стоматологической клиники. С начала года проводится ремонт второго филиала Домодедовской городской стоматологической поликлиники.

В рамках ремонта обновили входную группу и кабинеты, заменили напольное покрытие, установили новые окна. Было увеличено число стоматологических установок — теперь их 15. Также обустроили кабинеты рентген- и КТ-диагностики.

Сенатор РФ от Подмосковья Александр Двойных оценил преображение и потенциал подольской клиники. Он отметил, что жители будут довольны работой профессиональных врачей и качественным оборудованием.

«Очень важно, что команда Минздрава совместно с администрацией муниципалитетов готовит специальную программу для отдельных социально незащищенных групп», — отметил он.

Сейчас активно разрабатывается программа бесплатного протезирования и имплантирования для участников спецоперации и членов их семей.

В области бойцам СВО доступно более 30 региональных мер поддержки. О них рассказал губернатор Андрей Воробьев.